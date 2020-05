Nach sechs Wochen Zwangspause wird der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich am Freitag wieder eröffnet. Wegen der Abstands- und Hygieneregeln werden die Besucher von 10 bis 16 Uhr auf einem veränderten Kurs geführt. Turm, Kletterelemente und Plattformen bleiben geschlossen. Weil sich nur 50 Personen gleichzeitig auf dem Pfad aufhalten dürfen, kann es zu Wartezeiten kommen. Ebenfalls am Freitag öffnen drei weitere Themengärten in Bad Langensalza. Der Rosen- und der Botanische Garten sowie Garten und Ausstellung des Apothekermuseums können auch von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Nach der Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie locken verschiedene Thüringer Museen und Parks bereits wieder die Besucher an. Am 1. Mai ziehen nun weitere nach. Unter anderem das Haus der Weimarer Republik in Weimar, das Deutsche Burgenmuseum auf der Veste Heldburg, die Dornburger Schlösser und die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt hoffen am wegen des Maifeiertags verlängerten Wochenende auf reichlich Besucher. Mit Hygiene- und Abstandsregelungen haben sich die Einrichtungen auf die besonderen Herausforderungen durch die Pandemie eingestellt. In Oberhof öffnet der Rennsteiggarten zunächst nur an den Wochenenden und an Feiertagen. Thüringen hatte Museen, botanischen Gärten und Zoos bereits zum vergangenen Montag erlaubt, wieder für Besucher zu öffnen. Bei Kommunen stößt die Regelung teilweise auf Unmut. Die Landrätin von Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser, kritisierte, dass nicht alle Einrichtungen gleich behandelt würden. So dürfe etwa das Meeresaquarium Zella-Mehlis noch nicht öffnen.