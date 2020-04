09:00 Virtuelles Gedenken in KZ-Gedenkstätte

75 Jahre nach der Befreiung des KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen soll es ein virtuelles Gedenken geben. Wie die kommissarische Gedenkstättenleiterin Regine Heubaum MDR THÜRINGEN sagte, wird dafür am Samstag eine Website freigeschaltet. Auf dieser seien dann Statements von Überlebenden und Personen des öffentlichen Lebens zu finden.

Einzelpersonen können am Samstag Blumen ablegen, müssen aber die Abstandsregeln beachten. Bildrechte: imago images/opokupix An der Gedenkstätte Mittelbau-Dora können Einzelpersonen unter Beachtung der Abstandsregeln am Eingang zum ehemaligen Häftlingslager Blumen niederlegen. Mehr als 60 000 Zwangsarbeiter aus fast allen Ländern Europas mussten zwischen 1943 und 1945 im KZ Mittelbau-Dora unter grausamen Bedingungen Raketen, die V1 und die V2, bauen. Jeder dritte Häftling ist bei dieser Arbeit in den unterirdischen Stollen des Kohnsteins gestorben.

08:45 | Gera erlaubt Straßenverkauf von Speiseeis

Gera legt Regeln fest, unter denen weiterhin Eis im Straßenverkauf angeboten werden darf. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Die Eisdielen in Gera dürfen weiterhin Eis zum Mitnehmen verkaufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, muss das Eis in Bechern mit Deckel verkauft werden. Eiswaffeln sind nicht gestattet. Verboten ist auch, das Eis direkt vor der Eisdiele zu verzehren. Bei der Ausgabe muss auf die Abstandsregeln geachtet werden. Bei Kontrollen in der vorigen Woche hatten Ordnungsamtsmitarbeiter vier Geldstrafen festgelegt, weil die Betreiber Eis in Bechern in ihren Eiscafés angeboten hatten.

08:30 | Balkonkozert in Gera Lusan

Drei Profimusiker aus Gera werden am Samstagvormittag im Stadtteil Lusan ein fast zweistündiges Balkonkonzert geben. Auf zwei Balkonen werden dazu Verstärker aufgestellt, damit die Musik weithin gut zu hören sei, sagte Michael Kux als Mitveranstalter. Vor den Balkonen gebe es zudem eine große Wiese, wo man zuhören könne. Spielort und genauen Zeitpunkt wollen die Veranstalter dennoch nicht bekannt geben, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Bilder des Geraer Balkonkonzerts sehen Sie am Samstagabend im MDR Thüringen Journal.

08:00 Uhr | Thüringer Corona-Ticker am Ostersamstag

Guten Morgen! Auch am heutigen Ostersamstag halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und Covid-19 in Thüringen auf dem Laufenden. Antworten auf wichtige Fragen zu Corona finden Sie hier oder in unserem Ratgeber.

Was bisher geschah | Liveticker vom Freitag zum Nachlesen