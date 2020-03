Der Corona-Verdachtsfall in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben im Landkreis Greiz hat sich nicht bestätigt. Das hat das Justizministerium am Freitagabend MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Wegen des Verdachtsfalls waren einige Häftlinge vorsorglich isoliert worden. Die Gefangenen mussten in ihren Zellen bleiben. Informationen, nach denen Häftlinge in Hungerstreik getreten sind, konnte der Ministeriumssprecher nicht bestätigen. Der Betrieb in der JVA sei nicht eingeschränkt, hieß es weiter.