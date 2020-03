Auch die traditionellen Osterfeuer dürfen dieses Jahr nicht stattfinden. Bildrechte: dpa

Osterfeuer in Eisenach und den Eisenacher Ortsteilen sind in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation untersagt. Das schrieb die Stadt Eisenach am Samstag morgen in einem Presseschreiben. Das Verbot gelte auch für private Osterfeuer. "Die momentane Situation verlangt uns allen viel ab. Wir müssen weiterhin darauf achten, Abstand voneinander zu halten. Osterfeuer - auch private - sind Zusammenkünfte/Ansammlungen in der Öffentlichkeit, die derzeit verboten sind. Alle überflüssigen persönlichen Kontakte sollen unterbleiben", so Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Darüber hinaus ist auch jede als "Osterfeuer" getarnte Abfallverbrennung verboten.