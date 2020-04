Von Weimar aus geht in diesen Tagen ein "Engel auf Reisen". Das Kunstprojekt soll in der Zeit des Kontaktverbotes und der Einschränkungen Brücken zwischen den Menschen schlagen, sagte der Künstler Jens-Christian Wittig MDR THÜRINGEN. Das digital geschaffene, großformatige Bild eines Engels macht Station in vielen Thüringer Orten und soll zeigen, wie schön Thüringen ist. Das Bild wird in bekannte Landschaften und vor prägnante Gebäude plaziert, wie auf dem Kyffhäuser, der Wartburg, vor den Domstufen in Erfurt, im chinesischen Garten in Weißensee und auch in Altenburg, Weimar, Gera. In den Orten sollen sich Menschen dann jeweils Gedanken über Engel und die Zukunft machen und wie sich die Welt nach der Corona-Krise ändert.