In den Thüringer Städten, im Bild der Luisenpark in Erfurt, kontrollieren Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung des Kontaktverbots. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

In Gera haben Polizei und Ordnungsamt bei Frühlingswetter am Samstag mehrere Treffen und "Trinkgelage" im Freien aufgelöst. Die Beamten seien auf Zusammenkünfte mit bis zu 20 jungen Leuten gestoßen, teilte die Polizei mit. Obwohl sich die meisten Bewohner an die Kontaktverbotsregeln hielten, gebe es doch immer wieder Verstöße. So hatten zum Beispiel am frühen Abend einige Männer auf dem Parkplatz eines Supermarktes gemeinsam getrunken. Ein 32-Jähriger bedrohte einen Ordnungsamtsmitarbeiter und stieß ihn weg. Wenig später fiel der 32-Jährige erneut auf, weil er in der Gutenbergstraße andere Männer grundlos angriff. Er kam in Polizeigewahrsam.