Gute Nachrichten aus Thüringens zweitgrößter Stadt: Seit einer Woche sind in Jena keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit liegt die Zahl der insgesamt bislang gemeldeten Fälle weiter bei 158. Eine Person befinde sich in stationärer Behandlung auf der Intensivstation, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitteilte. Es gebe nur noch sechs sogenannte aktive Fälle, da 149 Erkrankte als genesen gelten. Drei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben bislang in Jena.