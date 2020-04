19:05 Uhr | 50.000 Masken aus China in Jena angekommen

Eine Spende von 50.000 Mund-Nase-Schutzmasken aus dem chinesischen Guangzhou ist in Jena angekommen. Sie ist am Donnerstag an den Leiter des Jenaer Krisenstabes, Benjamin Koppe (CDU) und an Feuerwehr-Chef Peter Schörnig übergeben worden. Wie ein Stadtsprecher sagte, handelt es sich um hochwertige Mund-Nase-Schutzmasken, die nun Gesundheitsfachbereichen und Pflegeeinrichtungen zugute kommen sollen.

Die Stadt Jena und Panyu (gesprochen: Pan-jü), ein Stadtteil der Millionenmetropole Guangzhou, sind seit 2007 freundschaftlich verbunden. Kurz nach Beginn der Corona-Krise gab es das Angebot der Stadt Guangzhou, Hilfsgüter zu spenden. Die Organisation hat die Deutsch-Chinesische Gesellschaft in Jena übernommen. Die Speditionskosten trägt der Jenaer Industriemagnete-Hersteller Magnetworld AG mit chinesischem Management. Laut Stadt beläuft sich der Gesamtwert der Spende inklusive des Transports auf etwa 20.000 Euro.

18:15 Uhr | Ramelow: Spielplätze dürfen kommende Woche wieder öffnen

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat angekündigt, in den kommenden Wochen "mehr öffentliches Leben" in Thüringen zu ermöglichen. So soll individueller Sport wie etwa Reiten oder Rudern ab nächster Woche wieder möglich sein. Außerdem werde das Kabinett am Abend beschließen, dass Spielplätze wieder geöffnet werden können. Des Weiteren sollen etwa zu Pfingsten wieder erste Gastrobereiche öffnen. Zuvor hatte sich Ramelow zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der anderen Bundesländer beraten.

Zugleich warnte er in einem Videostatement am Donnerstagabend davor, "zu übermütig" zu werden. In manchen Regionen wie dem Landkreis Greiz sei das Infektionsgeschehen noch immer hoch. Es müsse jetzt um "einzelne Schritte" gehen, um in Thüringen "keine zweite Welle der Ansteckungen zu bekommen".