07:05 Uhr | Spargelhof Kutzleben insolvent

Der Spargelhof Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis ist insolvent. Das geht aus einer Mitteilung der Erfurter Anwaltskanzlei Rombach hervor, wie die Zeitung Thüringer Allgemeine schreibt. Abgewickelt werden soll das Verfahren in sogenannter Eigenverwaltung. Ein entsprechender Beschluss des Amtsgericht Mühlhausen liegt demnach vor. Der Spargelhof soll uneingeschränkt fortgeführt werden. Nach Angaben des Rechtsanwalts Rolf Rombach soll in den nächsten Monaten ein Konzept für einen Neustart des Unternehmens entwickelt werden. Derzeit gebe es 900 Tonnen Spargel auf den Feldern, doch es gebe viel zu wenige Erntehelfer, so Geschäftsführer Jan-Niclas Imholze in der Thüringer Allgemeine.

07:02 Uhr | Weiterhin keine Hortgebühren im Weimarer Land

Das Weimarer Land verzichtet weiter auf Hortgebühren. Wie es aus dem Landratsamt hieß, wird kein Geld eingezogen, so lange die Schulhorte noch geschlossen sind. Eltern sollten ihre Daueraufträge stoppen. Eventuelle Abbuchungen würden verrechnet. Auch Eltern, die ihre Kinder in der Notbetreuung unterbringen, müssen vorerst nicht zahlen. Damit verlängert das Weimarer Land ein Angebot aus dem Monat April. Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Kreis auf Hortgebühren verzichtet.

Laut Thüringer Bildungsministerium soll bis auf Weiteres kein regulärer Hortbetrieb angeboten werden. Das geht aus dem Stufenplan des Ministeriums hervor, den Bildungsminister Helmut Holter am 21. April öffentlich vorgestellt hatte.

07:00 Uhr | Freilichtmuseum Kloster Veßra wieder offen

Nach sechs Wochen Corona-Pause öffnet am Dienstag das Hennebergische Museum in Kloster Veßra wieder. Wie eine Museumssprecherin sagte, bleiben aber die Spielscheune und das Klostercafé wegen der strengen Hygieneregeln noch geschlossen. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Abstandsregeln einhalten. In dem Freiluftmuseum wird zurzeit eine Sonderausstellung mit Werken des Illustrators und Kinderbauchautos Janosch gezeigt.

06:55 Uhr | Ramelow verteidigt Maßnahmen gegen Ausbreitung von Coronavirus in Thüringen