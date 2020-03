Liveticker vom 26.03.2020 Liveticker: Medizinstudenten helfen während Corona-Pandemie

Hauptinhalt

Nach einem Aufruf des Uniklinikums Jena haben sich hunderte Medizinstudenten gemeldet, um zu helfen. In Meiningen hat die Polizei am Mittwochabend eine Party auflösen müssen. In Hildburghausen gilt eine Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer. Alle Entwicklungen zum Coronavirus und Covid-19 in Thüringen im Liveticker.