In Blankenhain im Kreis Weimarer Land nimmt am Donnerstag eine weitere Abstrichstelle ihre Arbeit auf. Betrieben wird sie vom Landratsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen. Laut Landratsamt werden ausschließlich Personen getestet, die vom Gesundheitsamt dazu aufgefordert wurden, von ihrem Hausarzt geschickt worden sind, oder einen Termin der KV erhalten haben.

Die Musiker des Loh-Orchesters in Sondershausen haben 2.600 Euro an ihre freiberuflichen Kollegen gespendet. Wie eine Sprecherin mitteilte, ist das Orchester damit einem Aufruf der Deutschen Orchester-Stiftung gefolgt. 2.100 Euro kamen durch private Spenden von Musikern, deren Familien und Freunden zusammen. Zudem spendete das Orchester einen Teil des Theaterpreisgeldes vom vergangenen Jahr. Das Orchester selbst sei oft auf Freiberufler angewiesen, sagte Geigerin Sylvia Wepler, die die Aktion ins Leben gerufen hatte. Diese hätten während der Krise keinerlei Einnahmen und oft auch keine Rücklagen.

Der Landkreis Nordhausen hat eine neue Allgemeinverfügung herausgegeben. Sie ist ab Dienstag gültig und schreibt unter anderem vor, dass maximal 100 Einkaufswagen in Baumärkten bereitstehen dürfen und dass jeder Kunde einen Wagen nutzen muss. Geschäfte, die noch geöffnet sind, müssen ihre Kundentoiletten kostenfrei zur Verfügung stellen. Dazu gehören auch Tankstellen. Geschlossene Geschäfte müssen mit einem Schild oder Absperrband kennzeichnen, dass auch die Freiflächen nicht genutzt werden dürfen.



Die bereits angekündigte Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr tragen zu müssen, tritt am Montag zunächst als Empfehlung in Kraft. Zur Pflicht wird der Schutz ab 14. April.