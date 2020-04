Auch Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) ruft die Bürger dazu auf, sich über Ostern an die Pandemie-Regeln zu halten. Es gelte auch an Feiertagen die Maßgabe, Abstand zu halten. Es brauche weiter Geduld, so Kleine. Das Ordnungsamt werde auch über die Feiertage Kontaktverbote kontrollieren. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Thüringen 1.336 Corona-Fälle offiziell bestätigt.