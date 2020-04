Der Landkreis Eichsfeld hat kurzfristig mehr als eine Million Mund- und Nasen-Schutzmasken gekauft. Darüber hat Landrat Werner Henning (CDU) am Mittwochabend den Kreistag informiert. Bei der außerplanmäßigen Ausgabe geht es um 435.000 Euro. Laut Henning hat sich der Kreis an einer zentralen Beschaffung von sechs Landkreisen beteiligt. Weil Eile geboten war, habe er als Landrat dem Kauf zugestimmt. Auf diese Weise habe der Landkreis eine Million Mund-Nasen-Schutz-Masken für einen Stückpreis von je 40 Cent erhalten. Die zusätzlichen Ausgaben sollen durch Einsparungen im Haushalt und Erlöse aus der Weitergabe der Masken zum Selbstkostenpreis gedeckt werden. Die AfD-Fraktion kündigte an, gegen diese Eilentscheidung des Landrates rechtliche Schritte einzuleiten.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat die Stadt Bad Sulza nun auch offiziell ihr für den Sommer geplantes Weinfest abgesagt. Auch das Kurparkfest und die Bad Sulzaer Musiktage werden nach Angaben von Bürgermeister Dirk Schütze nicht stattfinden. Auf die Krönung einer neuen Thüringer Weinprinzessin werde man in diesem Jahr verzichten. Die amtierende Prinzessin Julia II. habe sich bereit erklärt, ihre Amtszeit zu verlängern. Wegen des abgesagten Weinfestes plädiert der Bürgermeister für einen erweiterten Weihnachtsmarkt. Er könne sich eine "Wein-Weihnacht" im Advent vorstellen, so Schütze.

Der länderübergreifende Klinikkonzern Regiomed plant in der Corona-Krise keine Kurzarbeit. Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke sagte, wird derzeit an einem Konzept gearbeitet, wie die Kliniken schrittweise wieder aus dem Krisenmodus geführt werden können. Auch der normale OP-Plan soll langsam wieder angefahren werden. Kapazitäten für Corona-Patienten könnten in Absprache mit den Gesundheitsämtern wieder reduziert werden. Schmidtke wies allerdings darauf hin, dass die Kliniken für eine Infektionswelle weiter vorbereitet sein müssen. In Sonneberg zeige sich gerade, dass sich die Situation auch schnell ändern könne. Seit dem Wochenende hatte sich die Zahl der Corona-Patienten im Sonneberger Klinikum erhöht. Auch Mitarbeiter wurden positiv getestet.