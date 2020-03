Ein 28-Jähriger aus Apolda hat die Quarantäne in Neustadt am Rennsteig ignoriert. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, fuhr er am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern mit dem Auto in die abgesperrte Gemeinde. Ein Einwohner des Ortes rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann später in seiner Wohnung in Apolda ausfindig machen. Er und seine Familie dürfen nun zwei Wochen lang die Wohnung in Apolda nicht verlassen. Warum der Familienvater durch die Absperrung fuhr, ist laut Polizei noch unklar. Der Vorfall wird an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.