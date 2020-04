07:22 Uhr | Testergebnisse in Gera jetzt schneller

Die Corona-Testergebnisse der Stadt Gera werden künftig innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Wie Oberbürgermeister Julian Vonarb sagte, arbeitet die Kassenärztliche Vereinigung jetzt mit zusätzlichen Laboren zusammen. So könnten Proben zum Beispiel in Greiz ausgewertet werden. Bislang dauerte es bis zu sechs Tage, bis die Getesteten das Ergebnis erhielten. Auf einer mobilen Teststrecke werden in Gera pro Tag rund 30 Proben genommen, die Patienten können dafür im Auto sitzen bleiben. Zahlreiche Abstriche nimmt darüber hinaus ein mobiles Team direkt in Pflege- und Altenheimen.

07:15 Uhr | Theater-Schneiderinnen fertigen Masken an

Theater Nordhausen Bildrechte: IMAGO Schneiderinnen des Theaters Nordhausen nähen derzeit Masken statt Kostüme. Wie das Theater informiert, sind die einfachen Mundschutze für den Landkreis Nordhausen gedacht. Dort wird ab Montag das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Ab 14. April gilt eine Pflicht für alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Voraussichtlich am 7. April sollen die ersten 300 Mundschutze an den Katastrophenschutz des Landkreises Nordhausen übergeben werden. Weitere 500 Stücke sollen folgen. Für diese Aufgabe verzichten die Schneiderinnen auf Urlaubstage.

07:12 Uhr | Kreis Nordhausen stellt Mundschutzmasken bereit

Der Landkreis Nordhausen stellt 20.000 medizinisch zertifizierte Schutzmasken aus seinem Katastrophenschutzlager zur Verfügung. Wie das Landratsamt mitteilte, werden sie an Ärzte, Pfleger, Feuerwehren und Rettungsdienst verteilt. Kreiseigene Institutionen wie das Gesundheitsamt und der Rettungsdienst bekommen die Masken kostenlos, Ärzte und Pflegedienste müssen dafür bezahlen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) sagte, man habe den Bestand bereits im Februar aufgestockt und in dieser Woche eine größere Lieferung aus China erhalten.

07:00 Uhr | Nun 25 Infizierte im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis ist die Zahl der Corona-Infizierten gestiegen. 25 Menschen haben sich dort bisher mit dem Virus angesteckt. Sieben davon sind wieder gesund. Zwei Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Laut Landratsamt haben sich die Neuinfizierten im Kreis angesteckt.

06:50 Uhr | Weitere Infektionen in Jena bestätigt

In Jena sind bis jetzt 133 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Vier Patienten werden nach Angaben der Stadt im Krankenhaus behandelt, zwei sind schwer erkrankt. 24 Infizierte gelten wieder als genesen.

06:48 Uhr | Online-Bibliothek in Gera geöffnet

Die Geraer Online-Bibliothek kann ab sofort kostenlos genutzt werden. Das Angebot sei zunächst bis zum 15. Mai befristet, teilte die Stadtverwaltung mit. Interessierte Nutzer sollten sich einen "Schnupper-Ausweis" zulegen. Das entsprechende Formular sei auf der Homepage der Bibliothek verfügbar. Damit wolle die Bibliothek auf die stark eingeschränkten Ausleihmöglichkeiten infolge der Corona-Epidemie reagieren. Die Nutzer könnten dann elektronische Medien, wie eBooks, ePaper und eMagazine (Zeitungen und Zeitschriften), eAudios (Hörbücher und Hörspiele) sowie Videos herunterladen.

Die Geraer Bibliothek ist seit dem 16. März geschlossen. Doch auch während dieser Zeit gingen die Arbeiten weiter, so die Stadtverwaltung. So seine Mitarbeiter unter anderem damit beschäftigt, zurückgegebene Medien zu reinigen und in den Bestand einzusortieren.

06:47 Uhr | Ilmenau informiert über geöffnete Geschäfte

Die Stadt Ilmenau hat eine Liste der derzeit geöffneten Geschäfte und Firmen im Stadtgebiet erstellt. Da viele Läden in der Corona-Krise schließen mussten, würden sich die Kunden derzeit auf Einkäufe in Supermärkten, Apotheken oder Tankstellen beschränken, teilte die Verwaltung mit. Viele Einzelhändler und Dienstleister seien aber trotzdem weiter erreichbar, hätten geöffnet oder böten Lieferdienste an. Um diese zu unterstützen, sei auf der Internetseite der Stadt eine Übersicht erstellt worden, die ständig aktualisiert werde.

