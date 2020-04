In Thüringen ist das Tragen einer Gesichtsmaske von Freitag an Pflicht - und zwar in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es genügt eine einfache selbstgenähte Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz - eine filtrierende Halbmaske (FFP 2 und 3) ist nicht vorgeschrieben.