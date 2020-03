12:55 Uhr | Suhler Tafel stellt Lebensmittelausgabe sicher

Bedürftige bekommen bei der Suhler Tafel weiter Lebensmittel. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind für die Ausgabe in dieser Woche genügend Lebensmittel vorhanden. Da viele Hotels in der Umgebung schließen mussten, konnten von dort nicht mehr benötigte Waren in größeren Mengen abgeholt werden. Auch die Situation bei den Bäckern hat sich nach Angaben der Tafel entspannt. Die Ausgabestelle in Zella-Mehlis bleibt weiter geschlossen. Den Bedürftigen wurde aber angeboten, ihre Lebensmittel in Suhl abzuholen. Dafür sollten zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten organisiert werden.

12:42 Uhr | Neue Kriterien für Kinder-Notbetreuung

Das Thüringer Bildungsministerium erweitert den Kreis der Kinder, für die eine Notbetreuung an Schulen und Kindergärten angeboten werden kann. So werden nun auch Kinder, bei denen nur ein Elternteil unmittelbar mit der Versorgung von kranken und pflegebedürftigen Personen im Gesundheits- und Pflegewesen betraut ist, zur Notbetreuung zugelassen. "Eltern benötigen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers", teilt das Bildungsministerium mit. Bisher war für alle Kinder in der Notbetreuung Voraussetzung, dass beide Eltern in der absolut notwendigen Infrastruktur tätig sind. Auch Kinder, deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes notwendig ist, können in das Notbetreuungsprogramm aufgenommen werden.

12:31 Uhr | Kreuz leuchtet als Zeichen der Verbundenheit

Das Dünkreuz leuchtet in diesen Tagen hoch über Heiligenstadt - als Zeichen der Verbundenheit. Wie der zuständige Gemeindepfarrer Ludger Dräger sagte, werde der Dünkreuz-Beauftragte Gunter Franke die Beleuchtung jeden Abend für zwei Stunden einschalten. Von 19 bis 21 Uhr soll ein wichtiges Zeichen für die Menschen in einer schwierigen Zeit gesetzt werden. Normalerweise sei das zwölf Meter hohe große Kreuz nur an wenigen Tagen im Jahr - etwa an Karfreitag und in der Weihnachtszeit - beleuchtet. Das Kreuz war 1948 errichtet worden - als Zeichen für Einheit und Versöhnung.

Das Dünkreuz ist derzeit abends schon von Weitem zu sehen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

12:17 Uhr | Kontrollen: Eisenacher Ordnungsamt verdoppelt Außendienst