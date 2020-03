Die IG Metall Mitte und der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen (VMET) haben sich auf die Übernahme eines Pilotabschlusses aus Nordrhein-Westfalen geeinigt. Damit gelten für die Beschäftigten im Freistaat Erleichterungen bei der Kinderbetreuung und bei Kurzarbeit, heißt es in einer Mitteilung. Finanzielle Einbußen bei Kurzarbeit können demnach durch anteilige Sonder- beziehungsweise Urlaubsgeldzahlungen reduziert werden. Darüber hinaus wird in jedem Betrieb ein sogenannter Solidartopf eingerichtet. Der Betrag, der in diesen Topf eingezahlt wird, errechnet sich aus der Anzahl der Beschäftigten. Nicht verwendetes Geld soll am 1. Dezember 2020 den Beschäftigten zu gleichen Teilen ausgezahlt werden. Der Verband der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen ist der Arbeitgeberverband für 53 Betriebe mit 18.000 Beschäftigten. Dazu gehören Maschinenbauer, Firmen aus der Automobilindustrie sowie Spezialisten aus der Luftfahrt, Medizin- und Elektroindustrie.