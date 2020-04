08:05 Uhr | Viele Handwerksbetriebe erleiden Umsatzrückgang

Etwa drei Viertel der Handwerksbetriebe in Thüringen hat durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bereits Umsatzausfälle erlitten. Das sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstages, Thomas Malcherek, der Nachrichtenagentur dpa. Es gebe im Handwerk derzeit eine große Verunsicherung.

Für einige Betriebe, beispielsweie Frisöre oder Bäckereien mit Cafés, könnte die Situation existenzbedrohend sein. Thomas Malcherek, Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstages

Nach Malchereks Schätzung wurden inzwischen von Handwerksbetrieben weit über 4.000 Anträge auf Soforthilfe von Land oder Bund gestellt. Etwa 60 Prozent der Betriebe hielten Kurzarbeit für ein Mittel, um die Krise zu überbrücken, sagte er. Das Handwerk ist in Thüringen mit knapp 30.000 Betrieben und rund 150.000 Beschäftigten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

07:55 Uhr | Kfz-Zulassungsstelle im Kreis Greiz ab heute wieder offen

Die KFZ-Zulassungsstelle des Landkreises Greiz ist ab heute wieder geöffnet. Vorerst sei die Behörde in Weida aber nur von 8 bis 10 Uhr offen. Samstags bleibe die Zulassungsstelle ganz geschlossen, so das Landratsamt Greiz. In dieser Zeit ist es ausschließlich möglich, Fahrzeuge neu zuzulassen. Sämtliche anderen Anträge wie etwa Umkennzeichnungen oder das Eintragen von technischen Änderungen sei derzeit nicht möglich. Die Zulassungsstelle in Weida wurde in den letzten Wochen umgebaut, um den Schutz der Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten. Die Regelung zu den eingeschränkten Öffnungszeiten gilt vorerst bis zum 19. April.

07:40 Uhr | Bibliothek in Sonderhausen bietet Abholservice und Lieferdienst an

Die geschlossene Stadtbibliothek Sondershausen bietet ab sofort Bücher zum Abholen an. Telefonisch kann man Bücher, Hörbücher, DVD und Spiele bestellen und dann am Eingang abholen. Dafür sollte ein Tasche mitgebracht werden. Die Bücherei ist mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und den anderen Wochentagen bis 14 Uhr besetzt. Auf Wunsch werden die Bücher auch nach Hause gebracht.

07:30 Uhr | Viele Hotels in Thüringen geschlossen

In Thüringen sind wegen der Corona-Krise mehr als die Hälfte der Hotels geschlossen. Das hat der Hotel- und Gaststätten-Verband bei einer Umfrage ermittelt. Das Ergebnis sei allerdings nicht repräsentativ, weil eine Reihe von Unternehmen nicht erreicht werden konnten, sagte Verbands-Geschäftsführer Dirk Ellinger MDR THÜRINGEN. Daher sei die Zahl vermutlich höher als die ermittelten 52,5 Prozent.

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Thüringen Bildrechte: Dirk Ellinger Von rund 500 befragten Hotels hatten sich mehr als 180 an der Umfrage beteiligt. Wegen der höheren Fixkosten seien vor allem größere Häuser mit mehr als 50 Betten geschlossen, sagte Ellinger. Wegen der Corona-Krise dürfen Hotels derzeit keine Urlauber aufnehmen. Die Auslastung mit Geschäftsreisenden liegt nach Angaben des Verbands meist bei unter zehn Prozent. Nur wenige Häuser könnten derzeit mehr als 20 Prozent ihrer Zimmer belegen.



Ellinger beklagte, dass in einigen Städten die Politik nicht eindeutige Regelungen erlassen habe. In Erfurt beispielsweise sei zunächst eine Totalschließung angeordnet, dann aber wieder teilweise aufgehoben worden. Die Branche sei massiv betroffen von den Folgen der Krise, sagte Ellinger, zahlreiche Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ohne Einnahmen könnten die Betriebe die Zeit ohne Gäste auch nicht für Renovierungsarbeiten nutzen.

07:05 Uhr | "Die jungen Ärzte" können nicht helfen

Szene aus "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte", die in Erfurt gedreht wird. Kris Haas (Jascha Rust, l.) zeigt Mikko (Luan Gummich, r.) worauf es als Krankenpfleger ankommt. Bildrechte: MDR/ARD/Jens Ulrich Koch Die Produktionsteams der TV-Ärzteserien "In aller Freundschaft", "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" sowie "Die Krankenschwestern" können in der Corona-Krise keine Schutzausrüstungen spenden. Es sei bis ins Detail geprüft worden, sagte eine Sprecherin der Produktionsfirma Saxonia Media MDR THÜRINGEN. Materialien für den Infektionsschutz seien nur in kleinen Mengen für die Dreharbeiten vorhanden. Sie seien weder steril, noch entsprächen sie den Sicherheitsstandards. Im medizinischen Alltag könnten die Handschuhe, Schutzmasken und Desinfektionsmittel nicht eingesetzt werden, da es sich oft um selbst angefertigte Dinge handele. Auch die Atemmasken sind laut Sprecherin lediglich Staubmasken, das Desinfektionsmittel werde mit Wasser und Farbe angerührt, wie es bei Dreharbeiten üblich sei.



In den USA helfen wegen der akut steigenden Zahl von Covid-19-Fällen Produktionsteams von Krankenhausserien mit Utensilien aus, die sonst bei Dreharbeiten zum Einsatz kämen. Ein Lastwagen voller Hilfsmittel-Spenden der Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" war in der vergangenen Woche an einem Universitätskrankenhaus in Los Angeles abgeliefert worden, wie der Sender "ABC11" berichtete.

07:01 Uhr | Keine April-Hortgebühren in Nordthüringen

Für den Monat April müssen auch in Nordthüringen keine Hortgebühren gezahlt werden. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN in den Landkreisen Eichsfeld, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich und Nordhausen. Das Land kündigte an, den Landkreisen die Kosten zu erstatten.



Wie ein Sprecher des Landratsamtes in Heiligenstadt sagte, sollen die Schulverwaltungen neben den Personalkosten auch die Sachkosten erstattet bekommen. Eltern müssen keine Anträge stellen. Auf ähnliche Weise soll es auch bei den Gebühren für die Kindergärten laufen.

06:58 Uhr | Brand an mobiler Corona-Teststrecke in Gera sorgte für Aufregung

An der mobilen Corona-Teststrecke am Hofwiesenpark in Gera hat es am Dienstagabend ein Feuer gegeben. Wie die Feuerwehr Gera mitteilte, gab es einen technischen Defekt an einem Gasheizer. Verletzt wurde niemand.



Die Tests können am Mittwoch wie geplant durchgeführt werden. Die sogenannte Drive in-Teststrecke wird von DRK, ASB und zwei Soldaten der Bundeswehr betreut. Mitarbeiter des Kassenärztlichen Notdienstes nehmen die Abstriche. Getestet werden dort nur Menschen, die vom Gesundheitsamt überwiesen wurden.

06:51 Uhr | Nordhausens Oberbürgermeister kritisiert Landrat wegen Mundschutz-Pflicht