Das Museum am Gradierwerk in Bad Salzungen ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Bis zu zehn Besucher gleichzeitig dürfen sich die Ausstellung in den Räumen anschauen. Auf Führungen müssen sie allerdings noch verzichten, auch das Salzsieden kann vorerst nicht vorgeführt werden. Die Öffnungszeiten sind zudem verkürzt: Dienstag von Freitag ist das Museum von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Am 1. Mai sind trotz Feiertags Besucher willkommen.