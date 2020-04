08:45 Uhr | Weimar: "Engel geht auf Reisen"

Von Weimar aus geht in diesen Tagen ein "Engel auf Reisen". Das Kunstprojekt soll in der Zeit des Kontaktverbotes und der Einschränkungen Brücken zwischen den Menschen schlagen, sagte der Künstler Jens-Christian Wittig MDR THÜRINGEN. Das digital geschaffene, großformatige Bild eines Engels macht Station in vielen Thüringer Orten und soll zeigen, wie schön Thüringen ist. Das Bild wird in bekannte Landschaften und vor prägnante Gebäude plaziert, wie auf dem Kyffhäuser, der Wartburg, vor den Domstufen in Erfurt, im chinesischen Garten in Weißensee und auch in Altenburg, Weimar, Gera. In den Orten sollen sich Menschen dann jeweils Gedanken über Engel und die Zukunft machen und wie sich die Welt nach der Corona-Krise ändert.

Erste Station zu Ostern war Ramsla im Weimarer Land. Dort stand das Engels-Gemälde in der Kirche und Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sendete eine kleine Videobotschaft. In jedem Ort, wo der Engel Station macht, wird ein Video gedreht, fliegt eine Drohne über die Landschaft. Der Engel auf Reisen tragte die Botschaften der Menschen durch Thüringen, so Wittig. Die Video sind in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook zu sehen.

08:36 Uhr | Fraktionen beraten über Hilfspaket für Kommunen

Mehrere Fraktionen im Thüringer Landtag beraten über ein Hilfspaket für die Kommunen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Vorschlag der SPD-Fraktion dazu sei an die Koalitionspartner Linke und Grüne sowie an die oppositionelle CDU verschickt worden, sagte die Sprecherin der SPD-Fraktion, Stefanie Gerressen, MDR THÜRINGEN. Von den anderen Fraktionen sei Interesse an einem solchen Hilfspaket bekundet worden. Derzeit würden Vorschläge und Ideen dazu zusammengetragen. Ziel sei es, dass der Landtag im Mai über ein solches Hilfspaket beraten könne. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Raymund Walk, sagte dem MDR, nötig sei eine Soforthilfe für Kommunen. Für längerfristige Hilfen müsse über einen Nachtragshaushalt nachgedacht werden.

08:34 Uhr | MDR überträgt Ostergottesdienst im Livestream

08:30 Uhr | Thüringer Corona-Ticker am Ostersonntag

Guten Morgen! Auch am heutigen Ostersonntag halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und Covid-19 in Thüringen auf dem Laufenden. Antworten auf wichtige Fragen zu Corona finden Sie hier oder in unserem Ratgeber.

