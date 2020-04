Gegen die von der Stadt Jena vorgegebenen Hygienestandards zum Schulstart am Montag wird Widerstand laut. In sozialen Medien kritisieren Eltern und Lehrer, dass Schüler während des Unterrichts Mundschutz tragen sollen. Was zunächst dringend empfohlen wird, ist dann ab 4. Mai Pflicht. Die Stadt verteidigt ihren erneuten Sonderweg. Wirkungsvoller sei es, Masken in geschlossenen Räumen zu tragen als auf dem Pausenhof, wie vom Thüringer Bildungsministerium empfohlen, sagte ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN. Im Lauf der Woche soll es Gespräche zwischen dem Jenaer Gesundheitsamt, der Schulverwaltung und den Schulen geben, kündigte er an. Es bestehe noch Anpassungsbedarf.

Im Affenwald Straußberg können die Kattas und Varis wieder Besuch von Gästen bekommen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auch in Nordthüringen dürfen am Montag Tierparks wieder öffnen. Der Affenwald in Straußberg ist ab sofort zu seinen gewohnten Öffnungszeiten für die Besucher zugänglich. Wie Betreiber Silvio Dietzel mitteilte, müssen Abstandsregeln von zwei Metern eingehalten werden. Dazu werden auch zusätzliche Bänke aufgestellt. Die Sommerrodelbahn bleibt wegen der strengen Hygieneregeln aber nach wie vor geschlossen. Ebenfalls öffnen darf der Alternative Bärenpark in Worbis. Die Parkleitung empfiehlt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Kassenhäuschen ist ein Schutz Pflicht. Fünf Wochen lang war der Bärenpark wegen des Coronavirus geschlossen. Der Affenwald in Straußberg musste vier Wochen später als geplant in seine neue Saison starten.