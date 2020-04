09:10 Uhr | Eisenach: Quarantäne für Flüchtlingsheim aufgehoben

In Eisenach stehen die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft nicht mehr unter Quarantäne. Nach Angaben der Stadt wurde weder bei ihnen noch beim Wachpersonal das Coronavirus nachgewiesen. In der vergangenen Woche war ein Bewohner des Heimes erkrankt und positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt des Wartburgkreises die Unterkunft in der Thälmannstraße zunächst unter Quarantäne gestellt und am Montag die derzeit 36 Bewohner und das Personal getestet.

08:37 Uhr | Fitnessstudios bleiben geschlossen

Wer sich fit halten möchte, muss dies weiterhin in den eigenen vier Wänden, im Garten oder Park tun - mit Abstand zu anderen Menschen. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar hat in einem Eilverfahren festgelegt, dass Fitnessstudios weiterhin geschlossen bleiben. Der Eilantrag eines Studiobetreibers aus Thüringen blieb erfolglos. Das Gericht nannte das Betriebsverbot für Fitnessstudios "nicht unverhältnismäßig". Bei Covid-19 handele es sich um eine übertragbare Krankheit, die es nach dem Infektionsschutzgesetz zu bekämpfen gelte. Das Gericht räumte jedoch bezüglich der neuen Krisen-Regelungen ein, dass gewisse Grundsatzfragen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden müssten, unter anderem von Verfassungsgerichten.

08:21 Uhr | Angebote am Thüringer Meer starten später