Am Erfurter Gutenberg-Gymnasium wird am Jahrestag des Amoklaufs erstmals nicht öffentlich der Opfer gedacht. Wegen der Corona-Krise ist die Gedenkfeier vor dem Schulgebäude abgesagt worden. Zum Gedenken läuteten aber um 11 Uhr die Kirchenglocken der Stadt. In der Andreaskirche wurden zeitgleich Kerzen entzündet und am Abend die Namen der Opfer verlesen. Am 26. April 2002 hatte ein ehemaliger Schüler 16 Menschen und sich selbst erschossen.

Gedenkstunde am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 2018. Bildrechte: MDR/Michael Hesse