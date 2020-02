Christine Lieberknecht (CDU) steht nicht mehr für eine Übergangsregierung zur Verfügung. Grund seien die sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Linke, SPD und Grünen sowie der CDU über den Zeitpunkt von Neuwahlen, sagte Lieberknecht am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Die "Thüringer Allgemeine" berichtet in ihrer Online-Ausgabe zudem, dass Lieberknecht nur für eine Lösung von Bodo Ramelow zur Verfügung gestanden habe. Sie habe sich gegenüber Ramelow und auch gegenüber ihrer Partei als Übergangsministerpräsidentin bereit erklärt, um den gordischen Knoten zu lösen. Es habe sich jedoch gezeigt, dass dies nicht funktioniere, "weil die Interessen diametral gegeneinander stehen würden", wird Lieberknecht weiter zitiert. Sie appellierte außerdem an diejenigen, die keine Neuwahlen wollen, Bodo Ramelow mit "verlässlicher Mehrheit zurück ins Ministerpräsidentenamt zu verhelfen und dann am besten mit ihm in eine Regierung gehen, ob das nun Projekteregierung oder anders heißt."

Die CDU hatte am Dienstagnachmittag mit einem Gegenvorschlag regiert. Lieberknecht soll Ministerpräsidentin werden - jedoch mit einer "vollständig besetzten" Regierung, die auch den Haushalt für 2021 auf den Weg bringt. Da der Landesetat in der Regel erst im Dezember verabschiedet wird, liefe die Forderung der CDU auf Neuwahlen frühestens zum Jahresende oder erst 2021 hinaus.

Einen guten Morgen an diesem bisher tristen und grauen Mittwoch. CDU und Rot-Rot-Grün haben bis spät in die Nacht debattiert, zu einer Einigung, wie es in Thüringen weitergehen soll, sind sie bisher nicht gekommen. Am Mittwoch sollen die Verhandlungen weitergehen. Bis zum Freitag wollen sich die Fraktionen treffen, dann soll - so heißt es aus Verhandlungskreisen - eine Vereinbarung vorgestellt werden.