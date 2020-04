07:49 Uhr | Blumen-Spenden für Weimarer Krankenhaus

Die Evangelische Kirche in Weimar ruft zu Blumenspenden für Patienten des Klinikums auf. Seit Beginn der Besuchssperre aufgrund der Corona-Pandemie gebe es immer weniger Blumensträuße in den Zimmern, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Gerade in der Osterzeit wolle man das ändern, teilte die Klinikseelsorge mit. Die Kirchengemeinde und die Diakonie rufen dazu auf, kleine selbst gebundene Sträuße auf den Stufen der Jakobskirche abzustellen. Dort würden die Blumen regelmäßig abgeholt und auf die Zimmer verteilt.

07:25 Uhr | Corona-Fall in JVA: Schutzausrüstung nachgeliefert

Nach dem ersten Corona-Fall in einer Thüringer JVA hat Justizminister Dirk Adams (Grüne) die Situation als ruhig beschrieben. Adams sagte, man sei sich aber im Klaren darüber, dass es in dem Gefängnis in Untermaßfeld auch zu komplizierten Situationen kommen könne. Die Anspannung sei groß. Neben Quarantänemaßnahmen habe man für Insassen und Bedienstete Schutzausrüstung nachgeliefert. Der Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Bildrechte: MDR/Robin Hartmann

07:15 Uhr | Fieberambulanz ab Mittwoch in Gera

Im Ärztehaus Gera-Bieblach gibt es ab sofort eine Fieberambulanz. Patienten mit typischen Symptomen eines Atemwegsinfekts können sich dort vorstellen und sich einer Untersuchung beziehungsweise einem Corona-Test unterziehen. Allerdings müsse vorher über den Hausarzt oder das Gesundheitsamt ein Termin vereinbart werden, so die Stadtverwaltung. Die Fieberambulanz wird von der Stadt Gera gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben.

06:55 Uhr | Termin für Abschlussprüfungen noch unklar

Das Thüringer Bildungsministerium hält weiterhin an regulären Prüfungen noch in diesem Schuljahr fest. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher MDR THÜRINGEN. Das gelte ausdrücklich auch für die Abschlüsse der Klassenstufen 9 und 10. Allen Schülerinnen und Schülern werde aber im Vorfeld eine angemessene Zeit für die Vorbereitung gegeben. Das habe Bildungsminister Helmut Holter (Linke) angekündigt, und das gelte weiterhin, so der Sprecher. Die Abiturprüfungen in Thüringen waren bereits Mitte März verschoben werden. Sie sollten am 30. April starten. Ein neuer Termin wird laut Ministerium genannt wenn klar ist, wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.