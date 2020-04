Abgesagte Kurse an Thüringer Volkshochschulen sollen später weitergeführt werden. "In fast allen Volkshochschulen werden die Kurse in der Regel verschoben", teilte der Thüringer Volkshochschulverband mit. Sollte das nicht möglich sein, erhielten die Teilnehmenden anteilig Gebühren zurück oder auch Gutscheine.

In Jena ist jetzt das Tragen eines Mundschutzes in geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit Pflicht. Die Stadt will damit die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, mit dem sich in Jena bisher mehr als 140 Personen infiziert haben. Die Pflicht gilt für Busse, Bahnen und Taxis, Geschäfte sowie für öffentliche Einrichtunge mit Publikumsverkehr. Im Kreis Nordhausen soll eine ähnliche Regelung nach Ostern gelten.