Die Corona-Krise stoppt derzeit die Bauarbeiten in Erfurt nicht. Aktuell seien alle Firmen am Start und gebe es noch keine Materialengpässe, teilte das Tiefbauamt MDR THÜRINGEN mit. Da Poller in Italien und Basaltpflastersteine aus Vietnam bestellt wurden, könne sich die Lage aber jederzeit ändern, wenn Lieferungen verzögert ankämen. Planmäßig startet am Montag die Sanierung des Benediktsplatzes in der Altstadt. Die Bauarbeiten sollen bis zu Beginn des Weihnachtsmarktes beendet sein.