In Weimar ist die Zahl der Corona-Patienten erneut leicht gestiegen. Die Stadt meldete Samstagabend 46 Infizierte. Das sind zwei mehr als einen Tag zuvor. Sieben Erkrankte müssen den Angaben zu Folge stationär in der Klinik behandelt werden.

Das Technische Hilfswerk hat auf dem Gelände der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Suhl vier Zelte aufgebaut. Wie ein Sprecher sagte, sollen die Zelte für mögliche Notfälle in der Corona-Krise genutzt werden. In der Erstaufnahme war ein Bewohner an Corona erkrankt, daraufhin ist die gesamte Unterkunft mit mehr als 500 Bewohnern zwei Wochen lang unter Quarantäne gestellt worden. Nun sollen 120 Bewohner zunächst bis Ende April in Erfurt untergebracht werden, bis sie danach auf Landkreise im ganzen Freistaat verteilt werden sollen.