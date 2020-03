Bei dem Infizierten handelt es sich um einen 31-Jährigen, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hat. Auch die Kontaktpersonen seien alle aus dem Saale-Holzland-Kreis. Nach jetzigem Erkenntnisstand steht der Fall nicht in Verbindung mit den Erkrankungen im benachbarten Saale-Orla-Kreis.

In Weimar gibt es den ersten bestätigten Coronafall in der Stadt. Das teilt die Stadtverwaltung MDR THÜRINGEN mit. Nähere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Der Betroffene beziehungsweise die Betroffene sei zuletzt in Südtirol gewesen. Insgesamt gibt es damit in Thüringen jetzt acht bestätigte Corona-Fälle, unter anderem im Saale-Orla-Kreis (3), im Saale-Holzland-Kreis (1), dem Kyffhäuserkreis (2) und in Erfurt (1).