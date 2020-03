07:13 Uhr | Erfurter Hauptausschuss erklärt Krisenfall

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Erfurter Hauptausschuss hat am Montagabend den Krisenfall erklärt. Damit übernimmt das Gremium in der Corona-Krise die Aufgabe des Stadtrates. Es werden nur unaufschiebbare Projekte oder Vergabeleistungen beschlossen, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Politik werde nicht gemacht. So hat der Hauptausschuss am Abend fünf Bauvorlagen beschlossen; unter anderem ging es um Vergabeleistungen am Petersberg, dem Leitungsbau im Ortsteil Alach und zwei Tiefbauvorhaben unter anderem in Büßleben. Der Hauptausschuss sei in der Corona-Krise das Gremium, das die Arbeit am Laufen halte, so Bausewein. Vorgesehen sind wöchentliche Treffen - digital oder per Telefonkonferenz sei das bislang nicht möglich. Spätestens Ende Juni muss sich nach der Erfurter Stadtrat wieder treffen, der im Moment pausiert. Die Thüringer Kommunalordnung schreibt vor, dass ein Stadtrat mindestens einmal im Quartal tagen muss.

07:05 Uhr | Sömmerda testet Verdachtsfälle in "Drive-in"

Mögliche Corona-Infizierte sollen ab Dienstag auch in Sömmerda in einem "Drive-in" getestet werden. Die Medizinische Versorgung GmbH Kielstein richtet die mobile Abstrichstelle für ihre eigenen Patienten auf dem Praxis-Gelände ein. Chef Volker Kielstein sagte MDR THÜRINGEN, damit entfielen die Abstriche in der Praxis. Das Ansteckungsrisiko würde noch einmal minimiert. Die Stadt Jena und die Praxis haben ihren Drive-In für ganz Jena am Montag offiziell in Betrieb genommen, getestet wird ab Dienstag. Termine dafür vergibt die Stadtverwaltung an ihrer Hotline. In Erfurt ist Kielstein nach eigenen Angaben in einer "Lauerposition". Ein Corona-Drive-in an einer ehemaligen Tankstelle stehe in den Startlöchern und könne über Nacht starten. Die geplante Eröffnung in der vergangenen Woche hatte sich allerdings verschoben, weil es "keinen Konsens" gibt. Die Stadt baut gerade eigene Abstrichstellen weiter aus.

07:00 Uhr | Corona-Liveticker am Dienstag

Guten Morgen und einen sonnigen Dienstag,

wir halten Sie in diesem Liveticker über die Entwicklungen der Corona-Pandemie in Thüringen auf dem Laufenden. Denken Sie beim Einkauf daran, dass ab sofort verschärfte Bestimmungen gelten. Am Eingang und auch im Laden muss sichergestellt werden, dass Kunden mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander halten.

