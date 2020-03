In Neustadt am Rennsteig greift die Quarantäne. Zufahrten in den 900-Einwohner Ort im Ilm-Kreis wurden gesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes darf in den kommenden zwei Wochen niemand Neustadt verlassen. Zutritt werde nur in Ausnahmefällen und unter Vollschutz zugelassen. Auch für zwei in dem Ort lebende Dialyse-Patienten gibt es Ausnahmen. Transporte wurden organisiert, um sie zur Behandlung und wieder zurückzufahren. Zudem werde gerade die Notversorgung mit Essen, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Dingen organisiert. So müssen unter anderem 13 Kinder, die in dem Kinderheim in Neustadt untergebracht sind, versorgt werden. Hintergrund der Quarantäne sei, dass sechs der derzeit insgesamt elf im Ilm-Kreis bekannten Corona-Infizierten aus Neustadt am Rennsteig kommen. Deshalb gelte dort ein erhöhtes Infektionsrisiko.