10:51 Uhr | Neustadt unter Quarantäne: Notversorgung wird organisiert

In Neustadt am Rennsteig greift die Quarantäne. Zufahrten in den 900-Einwohner Ort im Ilm-Kreis wurden gesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes darf in den kommenden zwei Wochen niemand Neustadt verlassen. Zutritt werde nur in Ausnahmefällen und unter Vollschutz zugelassen. Auch für zwei in dem Ort lebende Dialyse-Patienten gibt es Ausnahmen. Transporte wurden organisiert, um sie zur Behandlung und wieder zurückzufahren. Zudem werde gerade die Notversorgung mit Essen, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Dingen organisiert. So müssen unter anderem 13 Kinder, die in dem Kinderheim in Neustadt untergebracht sind, versorgt werden. Hintergrund der Quarantäne sei, dass sechs der derzeit insgesamt elf im Ilm-Kreis bekannten Corona-Infizierten aus Neustadt am Rennsteig kommen. Deshalb gelte dort ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Durchfahrt verboten: Die Wege nach Neustadt am Rennsteig sind gesperrt. Bildrechte: MDR / Michael Hesse

10:42 Uhr | Sechs Corona-Patienten im Landkreis Sömmerda

Im Landkreis Sömmerda gibt es inzwischen sechs Corona-Patienten. Darüber hat das Landratsamt Montagvormittag informiert. Über das Wochenende sei die Zahl der Infektionen gestiegen. Alle sechs Patienten befänden sich in häuslicher Quarantäne, hieß es. Das Gesundheitsamt ermittele nun die Kontaktpersonen, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die erste Corona-Infektion war erst in der vergangenen Woche bestätigt worden.

10:18 Uhr | Pandemieplan für Staatsanwaltschaften

Die Thüringer Staatsanwaltschaften stellen ab Montag wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit auf Notbetrieb um. Der Pandemieplan bedeutet auch für die Strafverfolger im Freistaat Homeoffice und Schichtsystem. Dies funktioniert jedoch bisher nur bedingt. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen können die Staatsanwälte von ihrem Laptop nicht auf die zentralen Systeme zugreifen. Es fehlen entsprechende Sicherheitsprogramme, heißt es. Also müssen die Staatsanwälte später, im Büro, alles von Hand ins elektronische System einpflegen. Die Strafverfolgung laufe dennoch in vollem Umfang weiter, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Jena. Haftbefehle könnten bei den Amtsgerichten jederzeit beantragt werden.

10:04 Uhr | Supermarkt begrenzt Verkauf von Toilettenpapier

Entgegen aller Aufforderungen, keine Hygieneprodukte oder Lebensmittel in Massen zu kaufen, sind manche Produkte in vielen Supermärkten häufig vergriffen. Ein Geschäft im Erfurter Hauptbahnhof reagiert nun mit besonderen Hinweisen auf die hohe Nachfrage - und begrenzt den Verkauf. Ziel sei es, allen Kunden die Möglichkeit zum Kauf zu bieten. In den vergangenen Tagen gingen viele Kunden leer aus, da andere zu viel "gehamstert" hatten.

Ein Schild in einem Supermarkt in Erfurt. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

09:55 Uhr | Mobile Teststation geht in Jena in Betrieb

In Jena nimmt am Montag die erste mobile Corona-Teststation ihren Betrieb auf. Sie ist kurzfristig auf einem Parkplatz unterhalb der Lobdeburg errichtet worden. Nach Anmeldung können Patienten dort mit dem Auto durch ein Zelt fahren, in dem Abstriche genommen werden. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit der ambulanten medizinischen Versorgungs GmbH Kielstein. Das Unternehmen betreibt an mehreren Standorten in Thüringen separate Anlaufstellen für infektiöse Patienten und deren Angehörige. Mit der neuen Teststelle in Altlobeda konnten die Kapazitäten für Corona-Tests im Süden der Stadt erweitert werden, heißt es aus der Stadtverwaltung Jena.

