Die Stadt Jena will das Tragen einer Schutzmaske in vielen öffentlichen Bereichen ab kommender Woche zur Pflicht machen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, betrifft das alle Verkaufsstellen, den öffentlichen Nahverkehr und Gebäude mit Publikumsverkehr. Weil der Mangel an Masken trotz vieler Initiativen weiterhin bestehe, seien auch Tücher oder Schals möglich, die Nase und Mund bedecken, heißt es. An die Bevölkerung richtete das Rathaus wiederholt die "eindringliche Bitte", sich selbst und - wenn möglich auch anderen - eine Schutzmaske zu nähen.