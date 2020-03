In Gera sind ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten. Das geht aus einer Bekanntmachung im aktuellen Amtsblatt hervor. Damit soll die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden. Am Mittwochabend war in Gera der erste Corona-Fall nachgewiesen worden. Es handele sich um eine Frau, die vor wenigen Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sei, sagte eine Stadtsprecherin MDR THÜRINGEN. Die Frau befinde sich in häuslicher Quarantäne.