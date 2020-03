Guten Morgen! Auch am Freitag halten wir Sie mit unserem Live-Ticker zum und über das Coronavirus auf dem Laufenden. Sie finden hier aktuelle Nachrichten und Informationen. Wie am späten Donnerstagabend bekannt wurde, gibt es in der Gemeinde Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) fünf bestätigte Fälle des Coronavirus. Die Infizierten hatten sich zuvor in Italien aufgehalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kindergarten "Bunte Spielwelt" in Kamsdorf ab Freitag für die nächsten 14 Tage geschlossen. Aktuell tagt ein Krisenstab in Saalfeld.