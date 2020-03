Ein Matratzenhersteller aus Oberdorla stellt seine Produktion um.1.000 Mundschutzmasken und Schutzanzüge häht das Unternehmen nun für den Unstrut-Hainich-Kreis. Wie das Landratsamt mitteilte, sollen damit alle Helfer in ihrer täglichen Arbeit ausgestattet werden. Gleichzeitig werde ein regionales Unternehmen unterstützt und der Standortvorteil sorge für kurze Wege. Auch eine Modefirma und eine Firma für Raumtextilien aus Mühlhausen fertigen Schutzmasken für den Kreis an.

Mit Landesbeteiligungen sollen nach Ansicht der Linken strategisch wichtige Unternehmen in Thüringen vor der Insolvenz bewahrt werden. Das regte der wirtschaftspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Andreas Schubert, an. Die Folgen der Corona-Pandemie stellten die Unternehmen vor nie dagewesene Herausforderungen. Mit Beteiligungen könne man langfristig Arbeitsplätze sichern und einen möglichen Ausverkauf wichtiger Firmen an Spekulanten verhindern.

Laufen Sie virtuell durch Erfurt Bildrechte: dpa

Lust auf einen Stadtbummel am Wochenende trotz Corona? Die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) lädt nun regelmäßig zu Spaziergängen durch die schönsten Städte des Freistaats ein - per Internet. Am 5. April steht wieder eine Tour bevor. Wohin es geht, verrät die TTG am Ende der Woche auf ihrer Facebookseite "Thüringen entdecken". Bislang gab es einen Spaziergang durch Erfurts Altstadt, an dem 300 Teilnehmer "teilgenommen" haben. Dieser ist auf der Facebook- und der Youtube-Seite der TTG weiterhin abrufbar.