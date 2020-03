Wegen des Corona-Risikos findet das für den 5. April geplante Entenrennen in Erfurt nicht statt. Eine für den 11. März in der Thüringenhalle geplante Jobbörse wird auf den 27. Mai verlegt.

In Bad Langensalza fällt das Kirchenblütenfest Mitte April aus. Im Kyffhäuserkreis wurden der Possenlauf und der Kyffhäuser-Berglauf abgesagt. In Nordhausen kann eine Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Mittelbau-Dora nicht stattfinden.

Am Montag wurde bekannt, dass sich auch zwei Männer aus dem Kyffhäuserkreis mit dem Virus infiziert haben. Sie waren am Wochenende aus dem Skiurlaub in Tirol zurückgekehrt. Nach Angaben des Landratsamts in Sondershausen geht es den beiden gut.