Der Krisenstab der Universität Jena hat wegen des Corona-Virus neue Regelungen für den Lehrbetrieb beschlossen. Wie die Uni am Sonntagabend mitteilte, finden ab sofort keine Lehrveranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit mehr statt. Wie viele Veranstaltungen das betrifft, blieb zunächst offen, da aktuell Semesterferien sind. Alle schriftlichen Prüfungen werden verschoben - um mindestens 14 Tage auf die Zeit nach dem 30. März. Unaufschiebbare Abschlussprüfungen finden statt, dabei müssen neue Hygieneauflagen eingehalten werden. Mündliche Prüfungen finden wie bisher als Vorort-Termin statt, wobei auch eine Videokonferenz verabredet werden kann. Abgabefristen für Abschluss- und Hausarbeiten werden pauschal um die Dauer der Bibliotheksschließung verlängert. Der Forschungs- und Verwaltungsbetrieb geht dagegen zunächst weiter. Am Freitag hatten die Rektoren und Präsidenten der Thüringer Hochschulen in Absprache mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) beschlossen, den Beginn des Sommersemesters wegen des Corona-Virus auf Anfang Mai zu verschieben.