19:50 Uhr | Mehrere Prozesse an Thüringer Landgerichten vertagt

Der Sicherheitsabstand kann in den meisten Gerichtssälen nicht eingehalten werden. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm In Thüringen sind die ersten Prozesse nach der neuen Drei-Monats-Regel vertagt worden. Die Landgerichte Gera und Erfurt haben am Montag wegen der Corona-Krise bereits vier Verfahren für längere Zeit unterbrochen. Dazu gehören nach MDR-Informationen der Prozess um einen Mord in Rudolstadt und einen versuchten Mord in Erfurt sowie zwei Prozesse gegen Drogendealer. Der Bundestag hatte vorige Woche einer Übergangsregelung wegen der Corona-Krise zugestimmt. Demnach können ab sofort Prozesse bis zu drei Monate und zehn Tage unterbrochen werden. Auch am Landgericht Mühlhausen kommen mehrere Wirtschaftsstrafverfahren für eine längere Prozesspause in Frage. Hintergrund für die Zwangspausen ist überwiegend, dass in fast allen Gerichtssälen die notwendigen Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können.

19:20 Uhr | Gabenwand für Bedürftige am Erfurter Dom

Die Caritas Erfurt hat am Dom eine "Gabenwand" für Bedürftige ins Leben gerufen. Seit Montag können dort haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte in Tüten aufgehängt werden, berichtet Weihbischof Reinhard Hauke. Bedürftige können diese "Herzenstüten" dann mitnehmen. Bereits am ersten Tag wurde die Gabenwand von vielen Erfurtern bestückt. "Gaben" vor dem Portal des Erfurter Doms. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Dabei landete anders als vorgegeben auch Verderbliches in den Tüten. Derartige Verstöße gegen Hygienevorschriften könnten das Projekt gefährden, berichtet Hauke. Deswegen würden diese Lebensmittel am Abend an die Suppenküche der Caritas weitergegeben. Die Gabenwand soll bestehen bleiben, bis herkömmliche Einrichtungen für Bedürftige nach der Corona-Krise wieder geöffnet sind.

17:30 Uhr | Ende der Einschränkungen nicht absehbar

Gesundheitsministerin Heike Werner. Bildrechte: dpa Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sieht noch kein Ende der Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Werner teilte am Montag mit, es sei völlig verfrüht, über einen konkreten Zeitpunkt zu sprechen. Es gebe keine seriöse Prognose, wie sich die Lage entwickeln werde. Laut Werner gibt es noch keinerlei Anzeichen, dass der Höhepunkt der Pandemie erreicht sei oder wann er erreicht werde.

Solange die Anzahl neuer Infektionen nicht über mehrere Tage deutlich zurückgehe, müsse man von einer weiteren Verschlimmerung der Situation ausgehen. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte sich vor knapp einer Woche vorsichtig optimistisch gezeigt: Wenn es in den nächsten zehn Tagen gelinge, dass es mehr Genesene als Neuerkrankte gebe, könne man langsam wieder ins "normale Leben" zurückkehren.

16:55 Uhr | Keine neuen Coronavirus-Infizierten in Erfurt