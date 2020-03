Die christlichen Kirchen in Thüringen haben ihre Gemeinden aufgerufen, mit täglichem Glockengeläut ein Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise zu setzen. Je nach lokaler Tradition sollten die Glocken um 12 oder um 18 Uhr die Menschen zum Gebet und zum Innehalten einladen. Landesbischof Friedrich Kramer von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und Bischof Ulrich Neymeyr vom Bistum Erfurt sagten, die Kirchen seien in dieser sehr besonderen Zeit und angesichts existenzieller Ängste bei vielen Menschen in der Pflicht, Hoffnung zu geben.

Die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag schlägt vor, wegen der Corona-Pandemie die automatische Diätenerhöhung im Parlament in diesem Jahr auszusetzen. Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow kündigte am Montag an, darüber mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Grünen sprechen zu wollen. Das Aussetzen sei etwas, so Hennig-Wellsow, was Abgeordnete des Thüringer Landtags "jetzt konkret tun können". In Thüringen steigen die Abgeordnetenentschädigung und die Aufwandsentschädigung jährlich automatisch. Die Erhöhung bemisst sich an der Preis- und Einkommensentwicklung. Zuletzt war die Abgeordnetenentschädigung im Juni 2019 angehoben worden - rückwirkend zum 1. Januar um 110,25 Euro auf 5.622,93 Euro.