In Thüringen sind ab sofort alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten. In der aktuellen Situation seien solche Versammlungen "aus infektionshygienischer Sicht nicht mehr zu verantworten", heißt in einem Erlass des Thüringer Landesverwaltungsamtes, der zunächst bis 10. April gilt. Veranstaltungen, die dagegen verstoßen, sollen sofort aufgelöst werden.

Der in Jena auf das Coronavirus getestete Mann war zuvor in einem Risikogebiet. Er habe sich bei seiner Rückkehr in Selbstisolation begeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Seine Familienmitglieder und eine weitere Person, mit der er in dem Risikogebiet war, wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt.