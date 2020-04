Die Thüringen-Kliniken in Saalfeld haben eine Spende von 5.000 Mundschutzmasken erhalten. Wie ein Sprecher des Krankenhauses sagte, hat ein Saalfelder Unternehmer die Masken in Eigenregie Ende Februar in China bestellt und der Klinik am Freitag geschenkt. Der dreilagige Mund- und Naseschutz sei mehr als willkommen und werde nun an Krankenhausmitarbeiter und Patienten ausgegeben. Auch in den Thüringen-Kliniken herrsche Mangel an Mund- und Nase-Schutzmasken. So müsse das Krankenhaus für FFP-Masken mittlerweile rund 50 Euro pro Stück zahlen. Dreilagiger Mundschutz koste inzwischen rund drei Euro pro Stück, sagte der Krankenhaussprecher. Die Ergotherapeuten des Krankenhauses hatten in den vergangenen Tagen bereits Schutzvisiere aus Laminierfolie hergestellt.