09:50 Uhr | Bischof rät: Besser zu Hause beten

Beim Sonntagsgottesdienst in Heiligenstadt bleiben erstmals die Kirchenbänke in beiden Stadtkirchen leer. Wie die katholische Stadtgemeinden mitteilen, wird die Messe per Livestream ab 10.30 Uhr aus der Aegidienkirche übertragen. Pfarrer Michael Messer wird die Predigt zum dritten Fastensonntag halten, die über die Facebookseite der Gemeinde zu sehen ist. Propst Bischof Ulrich Neymeyr hatte bereits am Freitag alle Gemeinden aufgefordert, vorerst bis Ostersamstag keine Sonntags- und Vorabendmessen zu feiern und besser zu Hause zu beten sowie kleine Hausandachten zu feiern.

09:45 Uhr | Thüringen sichert Kulturschaffenden Unterstützung zu

Das Land Thüringen fördert Kulturveranstaltungen trotz Corona-Absagen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Samstag, an Zuschauerzahlen gebundene Zuschüsse würden dennoch voll ausgezahlt. Als Beispiel nannte er die Thüringer Bachwochen. "Wir können natürlich keine Absagen empfehlen und dann wegen des ausgebliebenen Publikums das Geld zurückfordern", sagte Ramelow. Die Thüringer Bachwochen hatten im Vorjahr rund 17.000 Musikliebhaber angezogen. Generell sicherte der Ministerpräsident speziell auch Künstlern, Kreativen und Veranstaltern unbürokratische Unterstützung in dieser Ausnahmesituation zu. Es müsse sichergestellt werden, dass wir "das öffentliche Leben so herunterfahren, dass wir es nach der Corona-Welle auch wieder hochfahren können", so Ramelow.

09:30 Uhr | Weitere Coronavirus-Infektionen in Thüringen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Thüringen auf 44 gestiegen. In Jena registrierten die Behörden sechs neue Infektionen. Fünf der Betroffenen kamen aus einem Urlaub in Tirol zurück und gingen dann direkt zum Universitätsklinikum. Eine weitere Frau hatte sich in der Schweiz angesteckt. Alle Rückkehrer seien in Quarantäne und hätten in Jena keine weiteren Kontaktpersonen gehabt, teilte die Stadtverwaltung Jena mit.