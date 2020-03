In Jena gibt es drei neue bestätigte Corona-Fälle. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, handelt es sich um zwei Infizierte, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Bei einer der Infizierten handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Wacker Biotech GmbH in Jena. Die Mitarbeiter am Standort in Jena wurden ins Homeoffice geschickt worden. Das Unternehmen hat in Jena rund hundert Mitarbeiter und entwickelt Biopharmazeutika. Insgesamt gibt es damit in Jena zwölf bestätigte Corona-Infektionen - Stand Montagabend. In ganz Thüringen wurden bisher etwa 70 Fälle bestätigt.