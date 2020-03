08:10 Uhr | Ministerpräsident Ramelow bei MDR THÜRINGEN

Um 8:20 Uhr hören Sie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Gespräch mit MDR THÜRINGEN im Radio - zu den verschärften Regeln aufgrund der Corona-Pandemie.

08:00 Uhr | Thüringen verschärft die Regeln

Das Land Thüringen verschärft wegen der Corona-Krise die Regeln. Wie angekündigt gilt ab Mitternacht eine neue Allgemeinverfügung. Demnach sind zum Beispiel Veranstaltungen und Treffen auch unter freiem Himmel verboten.

Ausgenommen sind jene, die für das Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung und für die Daseinsvorsorge notwendig sind. Dort gelten jedoch strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Trauerfeiern müssen unter freiem Himmel stattfinden und werden auf wenige Personen begrenzt. Einzelhandelsgeschäfte werden landesweit geschlossen, ausgenommen sind unter anderem der Lebensmittelhandel, Banken und Sparkassen, Apotheken und Drogerien. Auch Gaststätten müssen schließen, ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf.

Mehr in Kürze.

07:50 Uhr | Weimar: Polizei löst Corona-Partys auf

Trotz Versammlungsverbot haben sich im Park an der Ilm in Weimar Dutzende junge Menschen getroffen. Wie die Polizei mitteilte, lösten die Beamten am Mittwoch mehrere Gruppen auf. An verschiedenen Stellen saßen 15 bis 20 überwiegend junge Leute zusammen, nutzen das gute Wetter und missachteten damit aber die Allgemeinverfügung, die in Weimar gilt.

07:30 Uhr | Bauverzögerungen bei Buga 2021 befürchtet

Die Corona-Krise könnte auch Auswirkungen auf die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt haben. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, schließt Oberbürgermeister Andreas Bausewein nicht aus, dass die Buga auf das Jahr 2022 verlegt werden muss, wenn die Ausnahmesituation längere Zeit dauert. Das Wüsten-Tropen-Haus "Danakil" werde in jedem Fall bis 2021 fertig. Bei anderen Baustellen befürchte er Verzögerungen, so Bausewein. Einige Baubetriebe berichteten über Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial, außerdem seien Mitarbeiter krank. Noch ist nach Bauseweins Einschätzung der kritische Punkt nicht erreicht, die Buga sei aktuell nicht das Hauptproblem der Stadt.

07:15 Uhr | Spielplätze in Apolda gesperrt

Die Stadt Apolda hat alle Spielplätze im Stadtgebiet gesperrt. Auch in den Ortsteilen dürfen die Spielplätze nicht mehr genutzt werden, wie Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (FWW) mitteilte. Gleiches hat der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU), festgelegt. Die Infektionsgefahr durch das Coronavirus soll auf diese Weise eingedämmt werden, hieß es. Die Stadtoberhäupter appellieren an die Vernunft der Eltern. Zeitlich begrenzen ließen sich die Vorkehrungen nicht.

07:10 Uhr | Guten Morgen am Donnerstag, den 18. März 2020.

Einen schönen guten Morgen Thüringen. Wie in der Vergangenheit versorgen wir Sie auch heute wieder mit den aktuellen Neuigkeiten, Nachrichten, Berichten und Hintergründen zum Coronavirus in Thüringen.

Wichtige Telefonnummern sowie aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Corona in Thüringen finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Weitere Informationen - auch zur überregionalen Situation - bietet MDR Aktuell im Schwerpunkt "Das neue Coronavirus".

Auch heute halten wir uns daran: Bleiben Sie optimistisch, tanken Sie Sonne, wenn es irgendwie geht und vergessen Sie nicht zu lächeln.

