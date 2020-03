08:40 Uhr | Kontrollen auf Spielplätzen und in Skaterparks

In Heiligenstadt werden die gesperrten Spielplätze kontrolliert. Wie Bürgermeister Thomas Spielmann (pl) informierte, wurden bei den bisherigen Kontrollen am Hohen Rain und in der Holbeinstraße keine Besucher auf den Spielplätzen gesehen. Auf der Skaterbahn hätten sich nur wenige Menschen aufgehalten. Dort wurden Gummibärchentütchen mit aufklärenden Hinweisen verteilt. Spielmann kündigte an, den aktuellen Erlass konsequent durchzusetzen. Auch vor Platzverweisen und Geldstrafen werde nicht zurückgeschreckt.

08:21 Uhr | Sondershausen schaltet Wlan auf dem Marktplatz ab

Auf dem Sondershäuser Marktplatz ist das freie Wlan abgeschaltet worden. Damit will Bürgermeister Steffen Grimm (pl) verhindern, dass sich weiter Menschengruppen auf dem Platz treffen. In den vergangenen Tagen hätten sich auffällig viele Gruppen unterschiedlichen Alters im Stadtgebiet aufgehalten, sagte Grimm. Während im Normalzustand diese Belebung der Innenstadt wünschenswert wäre, so sollte sie doch jetzt vermieden werden. Er wolle an den gesunden Menschenverstand der Sondershäuser appellieren, so der Bürgermeister. Ab Freitag sind in Thüringen unter anderem Ansammlungen von Menschen untersagt.

08:02 Uhr | Gera: Geldstrafen bei Menschenansammlungen möglich