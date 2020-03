In Nordthüringen hat die Polizei am Wochenende verschärft die neuen Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus kontrolliert. So haben Beamte in Leinefelde am Sonntag drei Menschen vor einem Döner-Imbiss vom Platz verwiesen, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten zu nahe beieinander gestanden. Landesweit erteilte die Polizei mehr als 50 Platzverweise wegen Verstößen gegen sogenannte Corona-Regeln. Die meisten Menschen hätten sich nach einer Belehrung einsichtig gezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei appellierte nochmals an die Vernunft, solche Treffen zu unterlassen. Seit Montag sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben.