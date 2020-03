Kurse werden demnach in Form von Live-Streams oder Seminaren im Internet angeboten. Dafür gebe es feste Anfangs- und Endzeiten, teilte der Deutsche Volkshochschul-Verband mit. Geplant seien unter anderem selbst produzierte Angebote, die auf der Internetseite der VHS-Jena veröffentlicht werden. Deutschlandweit gibt es mehr als 70 Online-Seminare. Zudem werden Live-Streams angeboten, wo Interessierte eine Veranstaltung per Video verfolgen können.

Mit deutlich mehr Personal wird das Ordnungsamt in Erfurt in den kommenden Tagen auf Streife gehen. Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sind 20 weitere Mitarbeiter im Ordnungsdienst geplant, um die Stadt und die Parkanlagen wegen der Corona-Virus-Erlasse zu kontrollieren. Aktuell seien zehn Mitarbeiter im Einsatz. Sie kontrollieren zu zweit, ob die Allgemeinverfügung eingehalten wird. So werden unter anderem Gruppen ab drei Personen angesprochen und auf die aktuelle Lage und die Abstandsempfehlungen hingewiesen. Wer sich daran nicht halte, müsse mit Ordnungsgeldern rechnen, so Bausewein.

In Jena ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 55 gestiegen. Nach Angaben der Stadt wurden am Freitag zehn neue Corona-Infektionen bestätigt. Der Krisenstab der Stadt rechnet mit einer weiter stark steigenden Zahl von Infizierten und hat deshalb auch die Regeln für Ein- und Auspendler verschärft. Wer in Jena arbeitet, sich aber in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf seine Arbeitsstelle nicht aufsuchen. Als Risikogebiete hat Jena das gesamte Ausland sowie die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen definiert. Zudem dürfen ab Sonntag Straßen, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Parkplätze und der Stadtwald nicht mehr betreten werden. Ziel sei "die strikte Vermeidung des Zusammentreffens von Menschen in Gruppen".