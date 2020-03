11:00 Uhr | Selfie-Gottesdienst und Liturgien online

Im evangelischen Kirchenkreises Henneberger Land ist am Sonntag ein Selfie-Gottesdienst gefeiert worden. Dafür hatte Superintendentin Jana Petri Selfies ihrer Gemeindemitglieder ausgedruckt und an die Kirchenbänke der Hauptkirche St. Marien gehängt. Vielerorts wurden Liturgien online übertragen, Predigten im Internet gestreamt oder per Email verschickt. Außerdem läuteten in vielen Orten pünktlich zur Gottesdienstzeit die Glocken.

10:15 Uhr | Thüringer "Patient 0" aus Klinik entlassen

Der offiziell erste Thüringer Coronavirus-Patient ("Patient 0") aus dem Saale-Orla-Kreis ist von seiner Erkrankung genesen. Der 57-Jährige aus dem Orlatal sei in dieser Woche gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte das Landratsamt in Schleiz mit. Bei dem Mann war Anfang März eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden. Es war der erste Nachweis des Virus in Thüringen. Der 57-Jährige hatte sich in den Winterferien im Skiurlaub in den italienischen Dolomiten angesteckt. Damals galt die Region noch nicht als Corona-Risikogebiet.

08:55 Uhr | Fast ein Viertel aller Corona-Infektionen in Jena